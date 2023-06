F1 2023, oggi il GP Canada a Montreal: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV

Dopo la vittoria di Verstappen in Spagna, la Formula 1 torna in pista per il GP Canada a Montreal. Continuano a deludere le Ferrari anche con la nuova SF-23: quinto posto per Sainz e undicesimo per Leclerc nel GP di Spagna. Fp1 in programma alle ore 19.30, alle 23:00 le FP2. Diretta TV e streaming su Sky, non c'è la diretta gratis in chiaro su TV8. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

