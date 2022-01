Djokovic, news in diretta: Governo Australia cancella visto, ricorso di Novak ed espulsione sospesa

Le news di oggi sul caso Nole Djokovic in Australia: il ministro dell'immigrazione Alex Hawke ha cancellato di nuovo il visto "per motivi di salute, nell'interesse pubblico". Djokovic – che non è vaccinato – rischia di non poter entrare in Australia per 3 anni. In corso udienza urgente con il giudice Anthony Kelly: gli avvocati di Nole vogliono presentare il ricorso contro l'espulsione entro un'ora per permettere al tennista di partecipare agli Australian Open. In caso di esclusione del serbo dallo Slam di tennis, il suo posto in tabellone sarà preso da Rublev.

