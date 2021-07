Diretta Ucraina-Inghilterra Europei 0-0, risultato live: inizia l’ultimo quarto di finale

Allo stadio Olimpico di Roma si gioca Ucraina-Inghilterra per i quarti di Euro 2020, calcio d’inizio alle ore 21. Le due squadre si giocano la qualificazione in semifinale dove l’avversaria sarà la Danimarca che ha battuto la Repubblica Ceca. Diretta TV e streaming in chiaro su Rai 1 e su Sky, arbitra Felix Brych, sugli spalti 16mila tifosi ma potrebbero essere meno dopo l’annullamento dei biglietti per gli inglesi provenienti da Oltremanica. Le formazioni ufficiali: Shevchenko punta sul tandem Yarmolenko, Yaremchuk e spedisce in tribuna l’atalantino Malinovskyi, mentre Soutghate si affida a Mount, Sterling e Sancho alle spalle di Kane, con Grealish in panchina.