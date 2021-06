La sfida tra Slovacchia e Spagna sarà trasmessa in diretta TV sulla piattaforma satellitare di Sky che mette a disposizione dei suoi abbonati la visione completa di tutte le 51 gare degli Europei. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 253. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app di Sky Go. Telecronaca affidata ad Antonio Nucera con il commento di Paolo Ciarravano.