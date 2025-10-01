Diretta Sinner-Tien oggi in finale all’ATP Pechino 6-2: Jannik domina il primo set, break pesante nel secondo

Oggi Learner Tien giocherà la sua prima finale in un torneo del circuito ATP. Il classe 2005 statunitense è la grande sorpresa di questa edizione dell'ATP 500 di Pechino. In questo torneo in Cina, Tien infatti sta giocando un tennis splendido. Il 19enne ha battuto l'argentino Cerundolo al primo turno e poi l'italiano Cobolli agli ottavi, due top 30, poi, ai quarti e in semifinale, ha vinto contro Musetti e Medvedev, ritiratisi entrambi nel terzo set, dopo aver vinto il primo.