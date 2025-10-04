Diretta Sinner-Altmaier oggi in campo all’ATP Shanghai 6-3, 0-0: Jannik si porta a casa il primo set

Dopo i successi di Sinner a Pechino e di Alcaraz a Tokyo, i riflettori si spostano ora sul Masters 1000 di Shanghai, che ha appena preso il via. Sul fronte del ranking la situazione è ben delineata: il forfait di Carlitos pesa, perché lo spagnolo non potrà difendere i quarti raggiunti lo scorso anno e vedrà così sfumare 200 punti, scendendo a quota 11.340.

Per quanto riguarda Sinner, il discorso è diverso: da campione in carica, l’azzurro potrà solo confermare il bottino già conquistato dodici mesi fa. Un’eventuale nuova vittoria gli permetterebbe comunque di ridurre il gap da Alcaraz, che sarebbe di 390 punti. Al contrario, una sconfitta prima della finale significherebbe perdere terreno, perché in quel caso Jannik lascerebbe sul campo più punti di quelli sottratti al rivale spagnolo.