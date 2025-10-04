Diretta Sinner-Altmaier oggi in campo all’ATP Shanghai 6-3, 0-0: Jannik si porta a casa il primo set

Jannik Sinner in campo a Shanghai contro il tedesco Daniel Altmaier 6-3, 0-0: in palio gli ottavi di finale contro Griekspoor. Il match è in diretta TV su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.
Inizia il secondo set: Sinner alla battuta
Inizia il secondo set: Altmaier alla battuta.
Sinner vince il primo set contro Altmaeier
Altmaier in battuta sembra aver perso certezze specie per le fatiche del game precedente. E allora Sinner si porta immediatamente sul 15-0. Il tedesco non molla e tenta di tenere il più a lungo possibile il servizio ma commette un doppio fallo che sa di ko. E infatti poco dopo Sinner riesce a fare il punto del 6-3 che gli consente di vincere il primo set.
Sinner si porta con fatica sul 5-3 ma Altmaier si dimostra avversario durissimo
Sinner in battuta si presenta subito con un 15-0 ma Altmaier risponde immediatamente con un colpo dritto che spiazza Jannik. L'altaotesino allora si rimette all'opera ma incredibilmente si ritrova per la prima volta indietro mandando a rete una palla tutto sommato comoda. Di nuovo alla battuta Jannik si guadagna un ace riportando il punteggio sul 30-30. Poi successivamente l'altoatesino regala un punto al tedesco che a questo punto ha la palla del controbreak ma che spreca incredibilmente mandando a rete la palla corta di Sinner. Sul 40-40 allora Sinner ha un'altra possibilità di portarsi avanti ma regala un nuovo controbreak al suo avversario che sul lato sinistro risponde benissimo. Altmaier però manda a rete un altro colpo e concede a Sinner la possibilità di riportarsi avanti. Alla prima questa volta Sinner in dritto riesce ad ottenere il 5-3.
Altmaier non sbaglia nulla in battuta, è 4-3
Altmaier in battuta si rende protagonista di uno scambio faticoso con Sinner insistendo spesso sulla parte sinistra e ottenendo il suo 15-0 in maniera convinta. Alla nuova battuta il tedesco commette subito fallo ma dopo costringe Sinner a un lavoro in corsa e dunque all'errore portandosi sul 30-0. Alla fine il tedesco evita il peggio e nonostante uno scambio acrobatico divertente tra i due che vince Jannik, si riporta sul 4-3.
Sinner si porta sul 4-2 senza molti problemi
Sinner concede pochissimo al tedesco in questo game portandosi sul punteggio di 4-2 in poco tempo. Jannik commette un solo fallo in battuta ma poi è praticamente perfetto contro un Altmaier che tenta di fare il possibile ma senza fortuna.
Altmaier tiene il turno di battuta
Altmaier inizia bene sfruttando anche l'errore di Sinner che in risposta e sicuro di portarsi sul 15-15 vede la sua schiacciata finire in out. Un errore non da Jannik che dà coraggio al tedesco il quale si esibisce anche in un rovescio notevole che sorprende l'altaotesino. Altmaeier tiene il turno di battuta poi con un ace.
Sinner non sbaglia e si porta sul punteggio di 3-1
Sinner alla battuta si presenta subito con un ace e sembra aver preso immediatamente in mano la partita. Tuttavia Jannik manda un dritto in rete regalando un punto al tedesco che ringrazia ben volentieri. Alla battuta però l'altoatesino riesce a rialzare la testa e portarsi di nuovo avanti sul 30-15. A quel punto per Sinner sembra essere tutto in discesa ma il tedesco si fa sotto e si porta sul 40-30. Alla fine poi Jannik riesce a fare punto portandosi sul 3-1.
Sinner si prende la battuta del tedesco e si porta sul 2-1
Terzo game faticoso per Sinner che prova subito a strappare la battuta al tedesco portandosi sul 40-40. La battaglia si fa avvincente, Altmaier sbaglia due dritti di fila e regala un break a Sinner che così si porta sul punteggio di 2-1 strappando la battuta al tedesco.
Sinner non lascia nulla ad Altmaier: game a zero
Sinner tiene anche lui la battuta e concede poco ad Altmaier che tenta di rispondere come può ma senza fortuna. L'altaotesino alla fine riesce a portarsi a casa un netto 40-0.
Altmaier tiene il turno di battuta
Altmaier tiene il turno di battuta. Buon ritmo da parte del tedesco che riesce a non farsi sorprendere da Sinner il quale ora dovrà servire. Finisce 40-15.
Inizia la sfida, serve Altmaier
Inizia la sfida, serve Altmaier.
Il montepremi del torneo di Shanghai: quanto guadagna il vincitore
Il Masters 1000 di Shanghai 2025 offre un montepremi complessivo di 9.193.540 dollari, cifra più alta rispetto alle edizioni passate. Nel 2024, ad esempio, il prize money totale si era fermato a 8.995.555 dollari, appena sotto quota nove milioni. Per il vincitore del torneo in singolare è previsto un assegno da 1.124.380 dollari, mentre chi si ferma in finale porterà a casa poco più della metà, ovvero 597.890 dollari. I due semifinalisti, invece, potranno consolarsi con 332.160 dollari a testa. Scendendo nei turni precedenti, i giocatori eliminati ai quarti riceveranno 189.075 dollari, fino ad arrivare a chi abbandona già all’esordio, che dovrà accontentarsi di 23.760 dollari e nessun punto valido per il ranking ATP.
Chi ha battuto Altmaier nel primo turno di Shanghai
Se Sinner al primo turno ha potuto giovare di un bye, così non è stato per Altmaier. Il tennista tedesco ha già disputato un math a Shanghai, imponendosi contro il qualificato Schoolkate. Ora la terza partita della carriera contro Jannik.
Il possibile percorso di Sinner a Shanghai: ecco il tabellone
Se Sinner dovesse battere come da pronostico Altmaier, al terzo turno se la vedrà con l'olandese Griekspoor che ha battuto Brooksby. A seguire poi uno tra Bublik e Machach, con quarti contro Fritz o Rune. Solo in semifinale il possibile incrocio con Djokovic o Ruud. In finale senza Alcaraz il possibile incrocio contro Zverev o De Minaur. Il sogno è di un ultimo atto tutto italiano con Musetti.
Il ranking ATP, cosa succede a Sinner a Shanghai senza Alcaraz
Dopo i successi di Sinner a Pechino e di Alcaraz a Tokyo, i riflettori si spostano ora sul Masters 1000 di Shanghai, che ha appena preso il via. Sul fronte del ranking la situazione è ben delineata: il forfait di Carlitos pesa, perché lo spagnolo non potrà difendere i quarti raggiunti lo scorso anno e vedrà così sfumare 200 punti, scendendo a quota 11.340.
Per quanto riguarda Sinner, il discorso è diverso: da campione in carica, l’azzurro potrà solo confermare il bottino già conquistato dodici mesi fa. Un’eventuale nuova vittoria gli permetterebbe comunque di ridurre il gap da Alcaraz, che sarebbe di 390 punti. Al contrario, una sconfitta prima della finale significherebbe perdere terreno, perché in quel caso Jannik lascerebbe sul campo più punti di quelli sottratti al rivale spagnolo.
I precedenti tra Sinner e Altmaier
Jannik Sinner e Daniel Altmaier si sono affrontati due volte in carriera. Il primo confronto risale agli US Open 2022, quando l’altoatesino riuscì ad avere la meglio al termine di una lunga battaglia risolta soltanto al quinto set. La rivincita è arrivata al Roland Garros 2023, sempre in uno Slam ma al secondo turno: anche in quell’occasione la sfida è stata equilibratissima e ancora una volta decisa al quinto parziale, stavolta però a favore del tedesco. Il bilancio complessivo degli scontri diretti è dunque in perfetta parità, con una vittoria ciascuno.
Dove vedere Sinner-Altmaier oggi all'ATP Shanghai in tv e streaming
La partita tra Jannik Sinner e Daniel Altmaier, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, che detiene i diritti televisivi dell’evento. Chi non avrà la possibilità di guardarla in TV potrà seguirla in streaming su Sky Go, l’app riservata agli abbonati, oppure su NOW, la piattaforma digitale che offre i contenuti sportivi tramite sottoscrizione online. Non è prevista alcuna copertura in chiaro: per assistere al match sarà quindi indispensabile avere un abbonamento a uno di questi servizi a pagamento.