La 25ª giornata di serie A prosegue con Sassuolo-Napoli. La gara che apre il mercoledì del turno infrasettimanale del massimo campionato italiano avrà il fischio d'inizio oggi 3 marzo 2021 alle ore 18:30. La partita si disputerà al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia a porte chiuse e sarà trasmessa in tv e streaming su DAZN. La squadra di Gennaro Gattuso arriva al match con una formazione ancora condizionata dalle assenze per infortuni e dalle non perfette condizioni fisiche di alcuni calciatori, in particolare nel reparto offensivo. I partenopei sono obbligati a vincere contro la squadra di Roberto De Zerbi per accorciare il distacco dalla quarta posizione che garantisce un posto in Champions.