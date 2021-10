Diretta Lazio-Inter 0-1, Perisic in gol su rigore: risultato LIVE

Accoglienza calorosa da parte dei tifosi della Lazio per il grande ex di turno, Simone Inzaghi finito sulla panchina dell'Inter. In curva è apparso anche uno striscione sui 22 anni trascorsi in biancoceleste. Buona accoglienza anche per l'altro ex di turno, il ‘Tucu' Correa, in panchina.