Roma-Bodø/Glimt Conference League 0-0, risultato in diretta LIVE

Non si può più sbagliare. Non sono più ammessi passi falsi. La Roma ospita il Bodø/Glimt nella gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League e c'è solo un risultato possibile: la vittoria. La squadra di José Mourinho deve ribaltare il 2-1 della sfida d'andata per poter approdare in semifinale: la vincente di questo quarto di finale se la vedrà in semifinale contro il Leicester.

Si tratta del quarto incrocio stagionale tra le due formazioni, che si erano affrontate anche nella fase a gironi, ma i giallorossi non sono mai riusciti a battere i norvegesi: due vittorie del Bodø a casa sua e (6-1 e 2-1) e un pareggio per 2-2 a Roma. I capitolini vengono da undici risultati utili consecutivi in campionato e cercano vorrebbero proseguire il loro percorso europeo: per approdare in semifinale c'è solo un risultato a disposizione, la vittoria. La gara si potrà seguire in diretta TV su Sky Sport, Sky Sport Uno, DAZN e in chiaro Tv8. In streaming su DAZN, Now e Sky Go.