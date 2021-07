La sfida tra Repubblica Ceca e Danimarca si gioca alle 18 allo Stadio Olimpico di Baku ed è trasmessa in diretta in TV sia da SkySport Uno, SkySport Football e SkySport 251 – in abbonamento e a pagamento – sia su Rai 1 – gratuitamente e in chiaro. In più si può vedere l'ottavo di finale anche in streaming su SkyGo sempre per abbonati e andando su RaiPlay per chi vuole seguire la partita in chiaro e senza costi aggiuntivi