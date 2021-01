Sarà possibile seguire Milan – Juventus in diretta testuale qui su Fanpage.it. La partita sarà invece trasmessa in diretta TV in esclusiva per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite) Sky Serie A (202 del satellite) e su Sky Sport (251 del satellite).

Sarà possibile assistere all'incontro anche in diretta streaming, collegandosi, attraverso dispositivi fissi (pc, smart tv) e mobili (smartphone, notebook, tablet), alla piattaforma Sky Go oppure al sito di Now Tv, che offre il servizio a pagamento anche del singolo evento.