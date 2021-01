Milan-Juventus è il big match del 16 turno del campionato di Serie A 2020-2021. La sfida tra i rossoneri di Stefano Pioli e i bianconeri di Andrea Pirlo è importantissima per la testa della classifica e si gioca mercoledì 6 gennaio 2021 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, con calcio d’inizio programmato per le ore 20.45. A causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19 i tifosi non potranno essere a San Siro e la gara si potrà soltanto vedere in diretta TV e in streaming grazie a Sky e a Now Tv.

La squadra di Pioli non ha nessuna intenzione di lasciare la testa della classifica ed è l'unico club ancora imbattuto in campionato dal lockdown. La Vecchia Signora, dopo la bella vittoria interna con l'Udinese nel primo turno dopo la sosta natalizia, vorrà invertire il trend negli scontri diretti dopo i pareggi contro Roma e Lazio. È un match che può valere molto in termini di punti e di ambizioni: Milan e Juventus sono tra le pretendenti al titolo e un passo falso nello scontro diretto sarebbe un brutto colpo a livello psicologico per in vista dei tanti impegni di gennaio.

Milan-Juventus dove vederla in TV

Milan-Juventus si gioca oggi 6 gennaio 2021 con calcio d'inizio fissato per le ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. L’incontro verrà trasmesso in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport HD 252. Nel pre e nel post-gara di San Siro ci saranno interviste e approfondimenti con i protagonisti del big match.

La diretta streaming di Milan-Juventus

La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming sull'app di Sky-Go, sia su dispositivi abituali fissi (pc) oppure mobili (smartphone, notebook e tablet). Scaricando la app di Sky si potranno vedere tutti i contenuti che riguardano il match anche grazie al collegamento con il pre-partita dalle ore 20:00. Si può vedere la partita di Milano anche collegandosi a Now Tv, servizio di streaming live e on-demand della piattaforma tv satellitare, previo pagamento del ticket previsto anche per il singolo evento.