A Bologna si disputa l'amichevole tra l'Italia e la Repubblica Ceca, partita che non ha punti in palio e non è una gara ufficiale. Ma conta tanto perché l'Italia vuole sorprendere agli Europei e il test contro i cechi, con cui gli azzurri storicamente soffrono, è importante per capire i ragazzi di Mancini a che punto sono. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Rai 1, telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Italia-Repubblica Ceca si potrà seguire anche in streaming su raiplay.it.