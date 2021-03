Ad accedere ai prossimi Mondiali in Qatar 2022, saranno 13 Nazionali europee. Tutte le seconde classificate e due squadre tra quelle della Nations League, faranno i playoffseguendo il regolamento.Queste dodici squadre verranno suddivise in ulteriori tre piccoli gruppi e da ognuno di questi uscirà una squadra qualificata. Saranno 13 le squadre europee qualificate per il Mondiale. Nel continente africano saranno invece 5 le Nazionali che staccheranno il pass per Qatar 2022. In Sud America saranno invece 4,5 con le prime quattro classificate che si qualificano direttamente per i Mondiali e la quinta che si garantisce un posto per i playoff inter-zona.

Anche in Asia le Nazionali che si qualificheranno a Qatar 2022 sono 4,5. Le prime due di ogni girone si qualificano direttamente mentre le due terze si affrontano in un playoff con la squadra vincitrice che avrà accesso ai playoff inter-zona. Le Nazionali del Centro-America a qualificarsi per i Mondiali 2022 saranno invece 3,5. La prima di ogni gruppo accede alla fase due mentre le tre vincitrici si uniscono alle cinque con il miglior ranking (Costa Rica, Messico, Giamaica, Honduras e Stati Uniti) formando super girone con otto squadre, con le prime tre in classifica qualificate al Mondiale e la quarta mandata al playoff inter-zona. In Oceania si qualificano invece 0,5 Nazionali.