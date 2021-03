Un minuto di raccoglimento e il lutto al braccio. Prima del fischio d'inizio della sfida tra Italia e Irlanda del Nord è stata osservata una breve commemorazione per i calciatori che hanno fatto la storia degli Azzurri e sono morti di recente. Il giusto tributo per coloro che hanno scritto un pezzo di storia della Nazionale, in un tempo in cui il calcio era del tutto differente e i valori degli uomini erano preminenti. Pietro Anastasi, Mauro Bellugi, Mario Corso, Pierino Prati e Paolo Rossi: sembra di vederli tutti lì, l'uno accanto all'altro, per accogliere Daniel Guerini strappato alla vita, alla carriera e ai sogni troppo in fretta.

"Azzurri per sempre", i nomi vengono scanditi uno alla volta mentre la grafica animata proietta per gli spettatori da casa le immagini dei campioni che non ci sono più. Corre un brivido lungo la schiena e viene la pelle d'oca: a chi ha i capelli bianchi e ha potuto ammirare coi propri occhi le imprese di quella generazione di atleti che ha attraversato il tempo; a chi, più giovane, quelle imprese le ha potute solo vedere nelle foto virate seppia oppure nei video in bianco e nero.

Il momento più toccante, però, arriva poco. "Nel giorno del dolore per la scomparsa di una giovane vita": l'annuncio dello speaker dello stadio ‘Tardini' di Parma si fa emozionante quando il ricordo dei grandi del passato che non ci sono più s'incrocia con quello del giovane giocatore della Lazio (19 anni) morto mercoledì sera in un incidente stradale, avvenuto in viale Palmiro Togliatti all'incrocio con viale dei Romanisti, a Torrespaccata, nella periferia est della Capitale. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo a carico di ignoti con l'accusa di omicidio stradale e attende che la ricostruzione della tragedia chiarisca tutti gli aspetti di quell'impatto fatale. Guerini – sul quale è stata disposta l'autopsia – è stato sbalzato fuori dalla vettura (una Smart Forfour) che si è ribaltata dopo lo scontro con una Mercedes Classe A. Lui è morto, altri due ragazzi che viaggiavano con lui sono rimasti gravemente feriti.