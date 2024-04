I metodi di Guardiola nello spogliatoio del City dopo una sconfitta: 3 minuti di paura, poi è silenzio

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Pep Guardiola non usa mezzi termini con i suoi giocatori. Da allenatore ha vinto tutto in carriera ma non è ancora sazio e ogni sconfitta fa male come se fosse la prima: Netflix ha svelato i retroscena del suo Manchester City, regalandoci scene inedite dagli spogliatoi come il discorso duro rivolto alla sua squadra dopo la sconfitta in Carabao Cup contro il Southampton. Tre minuti in cui terrorizza i giocatori con parole severe, seguite da un silenzio irreale e apparentemente interminabile durante il quale guarda tutti negli occhi.

La coppa è notoriamente considerata di minore importanza in Inghilterra, ma che per Guardiola in quel momento era il centro del mondo. L'eliminazione trovata un anno fa ai quarti di finale è stata il pretesto per dare una lezione di umiltà a tutti i suoi giocatori: "Per voi è normale giocare come avete giocato? Il problema è che succede qualcosa durante la partita e voi abbassate la testa. E nessuno fa niente. Sinceri: secondo voi è normale quello che abbiamo fatto oggi? Per questo club è normale? È normale? Per la gente che ha viaggiato per venire fin qui?".

Tono duro, tante pause per aumentare la drammaticità e la serietà delle sue parole. Anche davanti a una squadra di campioni Guardiola non arretra di un millimetro, sbattendogli in faccia la realtà. Hanno deluso tante persone che erano lì per loro, per sostenerli, nonostante le grandi difficoltà che attraversano nella vita di tutti i giorni: "Non hanno soldi per pagare il riscaldamento a casa, vengono qui a vederci e noi giochiamo così? È normale?".

Tutto il Manchester City era chiuso nello spogliatoio in silenzio, ad ascoltare tutto ciò che l'allenatore aveva da dire. Una doccia fredda per la squadra che alla fine della stagione avrebbe vinto il primo storico triplete, ma che ha dovuto abbassare il capo davanti alla lezione di Guardiola: "Piedi per terra ragazzi. Lavorate di più. Lavorate meglio. Siate umili e ambiziosi, altrimenti quelli delle giovanili sono pronti. Adesso avremo un’altra partita importante. Sono dieci anni che aspettano di distruggerci. Siete pronti? Vi siete preparati bene? Perché loro hanno qualcosa che oggi mi avete dimostrato che noi non abbiamo. Loro hanno qualcosa che voi non avete. Loro hanno fame, sono affamati. Noi no".

"Oggi mi avete dimostrato, sia i giovani, sia gli anziani, i nuovi e i vecchi, che non volete vincere. Non avete più quella fame. E dovete ritrovarla. O mi sono confuso io", l'ultima frase pronunciata prima di far calare lo spogliatoio in un silenzio tombale ma che dice tante cose: Guardiola li guarda negli occhi uno per uno per diversi secondi restando immobile, prima di voltare le spalle e uscire di scena.