Inter – Crotone è la prima partita della quindicesima giornata della Serie A 2020/2021, prima giornata di questo 2021. Si gioca oggi domenica 3 gennaio alle 12.30 allo stadio San Siro di Milano. L'Inter di Conte punta all'ottava vittoria consecutiva: seconda in classifica con 33 punti (10 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta), la separa dal Milan capolista un solo punto. Il Crotone di Stroppa, invece, è penultimo in classifica con soli 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte) chiudendo, però, il 2020 con una vittoria in casa contro il Parma. 34 gol fatti e 17 subiti per la formazione nerazzurra con Romelu Lukaku (11 gol) miglior marcatore. 13 gol fatti e 29 subiti per i pitagorici che hanno in Messias (5 gol) il giocatore che è andato più volte in gol. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251), in streaming su SkyGo e Now TV.

Formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro. A disposizione di Conte: Padelli, Radu, Kolarov, Ranocchia, Darmian, D'Ambrosio, Gagliardini, Sensi, Eriksen, Perisic, Sanchez.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Vulic, Reca; Simy, Messias. A disposizione di Stroppa: Festa, Crespi, Cuomo, Rispoli, Marrone, Rojas, Dragus, Crociata, Djidji, Eduardo.

Arbitro: Aureliano

Assistenti: Cecconi, Zingarelli. IV: Ayroldi

Al var Fabbri assistito da Ranghetti