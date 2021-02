Diretta Europa League Braga-Roma su Sky: orario e dove vederla in TV e streaming

Braga – Roma di Europa League in diretta. Gli aggiornamenti live sulla gara dei sedicesimi di finale in programma allo stadio Braga Municipal di Braga, trasmessa in TV su Sky. Calcio d’inizio alle ore 18:55. La gara sarà trasmessa in TV e in streaming in esclusiva su Sky. Formazioni ufficiali: Paulo Fonseca sceglie Dzeko al centro dell’attacco e Cristante come centrale difensivo. Carvalhal sceglie il 4-3-3 con il tridente Horta, Sporar e Galeno.