Addio a Nike, il nuovo sponsor di maglia della Roma è New Balance (brand che fino alla scorsa stagione compariva sulle casacche del Liverpool prima che il ‘baffo' americano contraesse l'accordo coi Reds). La partnership è stata annunciata oggi dalla società capitolina ma partirà dalla prossima stagione. L'accordo con la Casa americana (Boston, in Massachusetts), anche se le cifre ufficiali non sono state rese note, dovrebbe avere una durata triennale (con opzione anche per una quarta stagione) e portare in dote una somma di 3, forse 4 milioni lordi all'anno.

Al netto dell'investimento sul materiale tecnico che sarà appannaggio a squadre, staff e dirigenti l'introito dovrebbe essere inferiore di 1 al massimo 1.5 milioni di euro. Una iniezione di capitali per il club che con l'arrivo di Friedkin al posto di Pallotta sta riassestando conti, struttura manageriale, obiettivi e ambizioni sportive. C'è ancora un dettaglio dell'intesa che la rende interessante: a beneficio dei giallorossi c'è la percentuale sulle royalties (compensi legati ai diritti di sfruttamento del marchio) che sarà superiore rispetto al contratto con la Nike. Anche in questo caso non ci sono stime ufficiali ma si ipotizza che l'asticella dei guadagni possa arrivare fino al 40%.