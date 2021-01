Quello di oggi sarà il confronto numero 69 tra Cagliari e Napoli in Serie A: si gioca per la 34esima volta in casa cagliaritana in campionato e il bilancio in terra sarda è di 9 vittorie per i sardi, 15 pareggi e 10 successi azzurri. L’ultima vittoria del Napoli in trasferta contro il Cagliari in Serie A è del 16 febbraio 2020 (0-1) mentre l’ultima sconfitta vittoria del club sardo è del 19 aprile 2009 (2-0). L’ultimo pareggio risale al 2013 (1-1). Il Napoli nei primi anni di ritorno in Serie A non riusciva a vincere al Sant’Elia, fatta eccezione per un anno con goal al 90′ in contropiede di Ezequiel Lavezzi. Indimenticabile anche il 3-3 all’ultimo secondo firmato da Mariano Bogliacino.