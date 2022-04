Bodø/Glimt-Roma 0-1, risultato in diretta LIVE: gol di Pellegrini

Cosa succede? Ci sarebbero ripercussioni anche per gli altri club italiani in lotta per un posto in Europa. L'eventuale vittoria della Conference League da parte dei giallorossi andrebbe a modificare l'elenco degli altri club di Serie A qualificati ad Europa League e Conference League: si andrebbe a disegnare un gioco di incastri che varierebbero in base alla posizione della Roma nella classifica finale del campionato e alla vincitrice della Coppa Italia, che può liberare un posto per l'Europa League in classifica qualora la vincente sia già qualificata per la Champions League.