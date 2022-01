Diretta Berrettini-Nadal Australian Open 2022: orario e dove vedere la semifinale in TV

Matteo Berrettini sfida Rafa Nadal nella prima semifinale degli Australian Open. Il match tra il tennista italiano e quello spagnolo è in programma oggi venerdì 28 gennaio non prima delle 4:30 italiane sul campo centrale del Melbourne Park, la Rod Laver Arena. La sfida potrebbe slittare nel caso in cui quello valido per il tabellone del doppio misto tra Mladenovic/Dodig-Fourlis/Kubler fissato per le 2 italiane dovesse prolungarsi più del dovuto. Un orario gradito a Rafa, in quanto fa caldo in Australia (sono le 14:30) e dunque il rimbalzo della palla è più rapido, e il fisico può fare la differenza.

Berrettini-Nadal non si potrà vedere in TV in chiaro. Diretta televisiva su Eurosport, e in particolare su uno dei due canali dedicati Eurosport 1 o Eurosport 2. Questo significa che la semifinale degli Australian Open si potrà vedere anche su Sky e DAZN (Smart TV), sintonizzandosi sui canali Eurosport. Lo streaming del match sarà disponibile su Eurosport, DAZN, Sky GO, e Discovery+, servizio riservato ai rispettivi abbonati.