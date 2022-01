Medvedev batte Tsitsipas in una semifinale infuocata, sfiderà Nadal in finale agli Australian Open In quattro set Medvedev ha sconfitto Tsitsipas e si è qualificato così per la finale degli Australian Open. Domenica sfiderà Nadal e se il russo vincerà sarà il nuovo numero 1 del tennis.

A cura di Alessio Morra

Daniil Medvedev e Rafa Nadal giocheranno la finale maschile degli Australian Open 2022. Il russo ha sconfitto in quattro set Tsitsipas e si è qualificato per la seconda finale consecutiva Slam e per la seconda di fila a Melbourne. L'incontro ha avuto dei momenti di grande tensione. Medvedev ha litigato con l'arbitro pesantemente sul finire del secondo set.

Dopo il successo di Nadal in quattro set su Berrettini sono scesi in campo Tsitsipas e Medvedev, di nuovo in campo dopo la semifinale giocata a Melbourne un anno fa. Come quella volta si è imposto il russo, che però ha dovuto faticare. Primo set rapidissimo, con i servizi a dominare, al tie-break il greco scappa, va sul 4-1, ma poi viene travolta da Medvedev che vince sei punti su sette. Il secondo set è più a sprazzi, ci sono due break, prima di quello decisivo a favore di Tsitsipas, che si impone 6-4.

Medvedev in quel momento si infuria, se la prende con l'arbitro che secondo lui non sanziona il ‘coaching' di papà Tsitsipas, che darebbe consigli al figlio. Medvedev è furioso, va in bagno, la pausa non porta consiglio, almeno inizialmente, offre due palle break all'avversario ma le cancella con coraggio. Il match si incanala così sui suoi binari, Tstisipas tiene, ma quando perde il servizio e il terzo set si arrende. Rotto l'argine il numero 2 ATP va a conquistare agevolmente il quarto set (6-1).

Ora Daniil Medvedev è in finale, vivrà la quarta finale della Slam della carriera, raggiunte tutte sul cemento, se batterà Nadal domenica mattina avrà la certezza di soffiare il primo posto nella classifica mondiale, a metà febbraio, a Djokovic, che dopo essere stato espulso dall'Australia non ha disputato il torneo.