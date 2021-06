Gol del Belgio che si porta subito in vantaggio con il gol di Romelu Lukaku. L'attaccante dell'Inter si libera al meglio in area di rigore. L'arbitro dopo un rapido check, assegna il gol alla squadra di Martinez. Lukaku va a festeggiare davanti alla telecamera: "Chris, I love You" dedicando il gol al suo compagno di squadra in nerazzurro vittima di un malore in campo oggi in Danimarca-Finlandia.