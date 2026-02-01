Serie A
Cremonese-Inter 0-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Audero stordito dallo scoppio di un petardo

La diretta live di Cremonese-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

1 Febbraio 2026 17:00
Ultimo agg. 19:21
La diretta live della partita Cremonese-Inter per la 22ª giornata di Serie A. Il risultato è di 0-2, con gol di Lautaro al 15° e raddoppio di Zielinski al 31°. Al 48° Audero è rimasto a terra per qualche minuto a causa dello scoppio di un petardo lanciato dal settore dei tifosi nerazzurri. Diretta TV e in streaming su DAZN e Sky.

19:21

Al 60° triplo cambio per l'Inter: entrano Darmian, Thuram e Mkhitaryan

Chivu effettua tre sostituzioni al 60°. Entrano Darmian al posto di Luis Henrique, Thuram per Esposito e Mkhitaryan per Frattesi.

A cura di Maurizio De Santis
19:10

Audero stordito per lo scoppio di un petardo lanciato dai tifosi dell'Inter

Al 48° si verifica un brutto episodio: dal settore dove si trovano i tifosi dell'Inter viene lanciato un petardo in campo, nei pressi della porta di Audero. Il portiere della Cremonese cade dopo la detonazione e resta a terra. Viene soccorso dallo staff medico e quando si rialza fa segno di essere ancora stordito a causa dello scoppio: dice di avere un fastidio all'orecchio destro, ma è in grado di proseguire. La gara è ripresa dopo qualche minuto di stop.

Cosa rischia l'Inter? In questo caso, essendo rimasto il calciatore in campo, alla società nerazzurra potrebbe essere comminata una multa molto salata. "Anche la chiusura di qualche settore di San Siro nelle gare dell'Inter e qualche sanzione ai tifosi interisti nelle trasferte future – le parole in diretta a DAZN di MArelli -. Le sanzioni arriveranno sicuramente martedì o mercoledì dal giudice sportivo".

A cura di Maurizio De Santis
18:48

Cremonese-Juventus 0-2 alla fine del primo tempo

Inter in controllo assoluto della sfida con la Cremonese, va all'intervallo col risultato di 0-2.

A cura di Maurizio De Santis
18:35

Al 31° l'Inter si porta sullo 0-2, gol di Zielinski

Al 31° Zielinski raddoppia con un bel tiro da fuori area sul quale Audero non è sembrato impeccabile.

A cura di Maurizio De Santis
18:30

Al 27° Sommer esce e sventa un contropiede di Vardy

Al 27° Sommer è bravissimo nel leggere l'azione della Cremonese, ripartita in contropiede con Vardy: il portiere dell'Inter esce e rilancia, anticipando l'attaccante.

A cura di Maurizio De Santis
18:19

Al 15° Inter in vantaggio con Lautaro Martinez

Al 15° l'Inter passa in vantaggio con Lautaro Martinez. Calcio d'angolo di Dimarco, lo stacco dell'argentino è perfetto e piazza la palla alla sinistra di Audero.

A cura di Maurizio De Santis
18:12

Esposito pericoloso di testa, Audero c'è e para

La prima, vera azione pericolosa è dell'Inter: Pio Esposito riceve un cross dalla sinistra e tenta il colpo di testa ma Audero c'è e para.

A cura di Maurizio De Santis
18:10

La Cremonese prova a sorprendere l'Inter con la velocità di Vardy

La Cremonese cerca di sorprendere l'Inter puntando tutto sulle ripartenze veloci e lancia subito in profondità Vardy che ha dinanzi a sé Akanji e con lui ingaggia duelli sulla rapidità.

A cura di Maurizio De Santis
18:00

Cremonese-Inter in diretta, inizia la partita

Fischio di inizio puntuale per la sfida dello Zini tra Cremonese e Inter, valida per la 22a giornata

A cura di Alessio Pediglieri
17:45

Come arriva l'Inter alla sfida dello Zini contro la Cremonese

La vittoria di Dortmund in Champions League ha permesso all'Inter di togliersi la soddisfazione di battere una big dopo tanti scontri diretti persi o pareggiati. Per Chivu una soddisfazione in più e ottimo viatico per presentarsi allo Zini con la convinzione maggiore di poter fare bene, battere la Cremonese e riconfermare anche la vetta della classifica dove ha preso vantaggio su tutte le inseguitrici.

A cura di Alessio Pediglieri
17:30

Come arriva la Cremonese alla sfida contro l'Inter

La Cremonese di Nicola ha rappresentato una delle più belle novità della prima parte di stagione. Ora milita a 23 punti a +5 dalla zona retrocessione, frenando il proprio cammino in classifica. I grigiorossi non vincono una partita dallo scorso 7 dicembre quando si imposero allo Zini sul Lecce.

A cura di Alessio Pediglieri
17:13

Cremonese-Inter, le formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali di Nicola e Chivu:

CREMONESE (3-5-2) Audero; Ceccherini, Baschirotto, Folino; Terracciano, Zerbin, Maleh, Grassi, Pezzella; Bonazzoli, Vardy: Allenatore: Davide Nicola.

INTER (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu.

A cura di Maurizio De Santis
17:00

Dove vedere Cremonese-Inter di Serie A in TV e streaming

Cremonese-Inter si gioca oggi alle 18:00 allo Stadio Zini di Cremona e sarà visibile solo per gli abbonati di DAZN e Sky in co-esclusiva. Nel primo caso, servirà una Smart TV collegata a internet o l'utilizzo da pc per accedere a dazn.it o con app dai dispositivi mobili. Nel secondo caso i canali di riferimento sono Sky Sport 2052 e Sky Sport Calcio, oppure – da mobile – l'app SkyGo.

A cura di Alessio Pediglieri
