Cremonese-Inter 0-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Audero stordito dallo scoppio di un petardo

La diretta live della partita Cremonese-Inter per la 22ª giornata di Serie A. Il risultato è di 0-2, con gol di Lautaro al 15° e raddoppio di Zielinski al 31°. Al 48° Audero è rimasto a terra per qualche minuto a causa dello scoppio di un petardo lanciato dal settore dei tifosi nerazzurri. Diretta TV e in streaming su DAZN e Sky.
Al 60° triplo cambio per l'Inter: entrano Darmian, Thuram e Mkhitaryan
Chivu effettua tre sostituzioni al 60°. Entrano Darmian al posto di Luis Henrique, Thuram per Esposito e Mkhitaryan per Frattesi.
Audero stordito per lo scoppio di un petardo lanciato dai tifosi dell'Inter
Al 48° si verifica un brutto episodio: dal settore dove si trovano i tifosi dell'Inter viene lanciato un petardo in campo, nei pressi della porta di Audero. Il portiere della Cremonese cade dopo la detonazione e resta a terra. Viene soccorso dallo staff medico e quando si rialza fa segno di essere ancora stordito a causa dello scoppio: dice di avere un fastidio all'orecchio destro, ma è in grado di proseguire. La gara è ripresa dopo qualche minuto di stop.
Cosa rischia l'Inter? In questo caso, essendo rimasto il calciatore in campo, alla società nerazzurra potrebbe essere comminata una multa molto salata. "Anche la chiusura di qualche settore di San Siro nelle gare dell'Inter e qualche sanzione ai tifosi interisti nelle trasferte future – le parole in diretta a DAZN di MArelli -. Le sanzioni arriveranno sicuramente martedì o mercoledì dal giudice sportivo".
Cremonese-Juventus 0-2 alla fine del primo tempo
Inter in controllo assoluto della sfida con la Cremonese, va all'intervallo col risultato di 0-2.
Al 31° l'Inter si porta sullo 0-2, gol di Zielinski
Al 31° Zielinski raddoppia con un bel tiro da fuori area sul quale Audero non è sembrato impeccabile.
Al 27° Sommer esce e sventa un contropiede di Vardy
Al 27° Sommer è bravissimo nel leggere l'azione della Cremonese, ripartita in contropiede con Vardy: il portiere dell'Inter esce e rilancia, anticipando l'attaccante.
Al 15° Inter in vantaggio con Lautaro Martinez
Al 15° l'Inter passa in vantaggio con Lautaro Martinez. Calcio d'angolo di Dimarco, lo stacco dell'argentino è perfetto e piazza la palla alla sinistra di Audero.
Esposito pericoloso di testa, Audero c'è e para
La prima, vera azione pericolosa è dell'Inter: Pio Esposito riceve un cross dalla sinistra e tenta il colpo di testa ma Audero c'è e para.
La Cremonese prova a sorprendere l'Inter con la velocità di Vardy
La Cremonese cerca di sorprendere l'Inter puntando tutto sulle ripartenze veloci e lancia subito in profondità Vardy che ha dinanzi a sé Akanji e con lui ingaggia duelli sulla rapidità.
Cremonese-Inter in diretta, inizia la partita
Fischio di inizio puntuale per la sfida dello Zini tra Cremonese e Inter, valida per la 22a giornata
Come arriva l'Inter alla sfida dello Zini contro la Cremonese
La vittoria di Dortmund in Champions League ha permesso all'Inter di togliersi la soddisfazione di battere una big dopo tanti scontri diretti persi o pareggiati. Per Chivu una soddisfazione in più e ottimo viatico per presentarsi allo Zini con la convinzione maggiore di poter fare bene, battere la Cremonese e riconfermare anche la vetta della classifica dove ha preso vantaggio su tutte le inseguitrici.
Come arriva la Cremonese alla sfida contro l'Inter
La Cremonese di Nicola ha rappresentato una delle più belle novità della prima parte di stagione. Ora milita a 23 punti a +5 dalla zona retrocessione, frenando il proprio cammino in classifica. I grigiorossi non vincono una partita dallo scorso 7 dicembre quando si imposero allo Zini sul Lecce.
Cremonese-Inter, le formazioni ufficiali
Di seguito le formazioni ufficiali di Nicola e Chivu:
CREMONESE (3-5-2) Audero; Ceccherini, Baschirotto, Folino; Terracciano, Zerbin, Maleh, Grassi, Pezzella; Bonazzoli, Vardy: Allenatore: Davide Nicola.
INTER (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu.
Dove vedere Cremonese-Inter di Serie A in TV e streaming
Cremonese-Inter si gioca oggi alle 18:00 allo Stadio Zini di Cremona e sarà visibile solo per gli abbonati di DAZN e Sky in co-esclusiva. Nel primo caso, servirà una Smart TV collegata a internet o l'utilizzo da pc per accedere a dazn.it o con app dai dispositivi mobili. Nel secondo caso i canali di riferimento sono Sky Sport 2052 e Sky Sport Calcio, oppure – da mobile – l'app SkyGo.