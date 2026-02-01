Cremonese-Inter 0-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Audero stordito dallo scoppio di un petardo

La diretta live della partita Cremonese-Inter per la 22ª giornata di Serie A. Il risultato è di 0-2, con gol di Lautaro al 15° e raddoppio di Zielinski al 31°. Al 48° Audero è rimasto a terra per qualche minuto a causa dello scoppio di un petardo lanciato dal settore dei tifosi nerazzurri. Diretta TV e in streaming su DAZN e Sky.