Como-Milan 1-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A, gol di Kempf, Nkunku e Rabiot

La diretta live di Como-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

15 Gennaio 2026 19:45
Ultimo agg. 22:17
Immagine

La diretta live della partita Como-Milan recupero della 16ª giornata di Serie A. Como sempre privo di Morata e Diao. Douvikas terminale offensivo. Nel Milan in avanti Leao e Nkunku. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN. Risultato: Como 1 Milan 2: gol di Kempf al 10′ e Nkunku al 45′ su rigore, 55′ Rabiot.

22:17

Allegri effettua altre due sostituzioni: esce Leao

Loftus-Cheek e Ricci prendono il posto di Leao e Fofana. Un Milan da battaglia per questo gran finale.

22:09

Cambi nel Como e nel Milan, entra Fullkrug: resta in panchina Pulisic

Fuori Baturina e da Cunha. In campo Jesus Rodriguez e Caqueret. Nel Milan invece Fullkrug al posto di Nkunku.

22:06

Traversa di Nico Paz: partita stregata per il Como

Il Como chiude un'azione lunghissima con un tiro di Nico Paz che colpisce in pieno la traversa.

22:02

Gol di Rabiot, Milan in vantaggio sul Como: è 2-1

Assist di Leao e gol di Rabiot. Il Milan con tre passaggi in verticale trova il gol del 2-1, il sorpasso è opera di Rabiot che ha avuto un pallone meraviglioso di Leao. Beffa assurda per il Como.

22:00

Maignan da 8 in pagella: altra parata doc su Nico Paz

Il portiere del Milan oggi è davvero insuperabile, altra parata favolosa del francese, ancora su Nico Paz.

21:52

Secondo tempo: il primo cambio lo effettua il Como

Fabregas mette Diogo Carlos, fuori Kempf: goleador e autore del fallo che ha portato al rigore dei rossoneri.

21:44

Como dominante, ma all'intervallo è 1-1 con il Milan

Risultato davvero bugiardo questo di Como-Milan. La squadra di Fabregas ha dominato in lungo e in largo, ma ha avuto la colpa di non trovare il raddoppio, un po' per errori e un po' per due parate mostruose di Maignan.

21:36

Fine primo tempo: Como-Milan 1-1

Un risultato onestamente bugiardo quello all'intervallo di Como-Milan. La squadra di casa ha dominato, poteva fare tre o quattro gol nitidi, Milan in grande difficoltà ma che con un rigore allo scadere ha trovato l'1-1.

21:33

Pareggia il Milan su rigore: ha segnato Nkunku, 1-1 con il Como

Butez capisce tutto, ma Nkunku calcia in modo violento e pareggia, è 1-1.

21:30

Calcio di rigore per il Milan: fallo su Rabiot

Improvvisamente il Milan si procura un calcio di rigore per un fallo su Rabiot da parte di Kempf, il goleador del Como. Il francese ha preso il tempo all'avversario e si è procurato un penalty.

21:27

Maignan fa un'altra partita incredibile: il portiere del Milan decisivo con un intervento strepitoso

Il Milan si salva, evita il 2-0, grazie a una parata al di fuori del comune di Mike Maignan.

21:24

Como avanti 1-0 sul Milan giocando un calcio favoloso: spettacolo al Sinigaglia

Sta dando spettacolo la squadra di Fabregas, che sta forse giocando la miglior partita della stagione.

21:11

Che parata di Maignan: Nico Paz a un passo dal raddoppio

Il Como con una ripartenza rapidissima sfiora il raddoppio. Solo un maestoso Mike Maignan poteva dire di no a Nico Paz, che aveva colpito in modo impeccabile.

21:10

Milan in difficoltà, Allegri cambia modulo e passa al 4-3-3

Si cambia quando è necessario. L'avvio di partita è stato durissimo per i rossoneri, che sono stati schiacciati dal Como. Il Milan quindi cambia modulo. Allegri passa al 4-3-3 con Tomori largo a destra in difesa. In avanti largo Leao.

21:02

Dominio totale del Como: Milan fin qui non pervenuto

Il Como è molto più pimpante, il Milan si difende e non riesce a ripartire. Dopo il gol di Kempf la squadra di Fabregas ha avuto la chance di raddoppiare con Nico Paz.

20:56

Gol del Como, ha segnato Kempf: è 1-0 al Milan

1-0 del Como. Sugli sviluppi di un corner Baturina pennella per Kempf che sorprende la difesa del Milan e da due passi con un colpo di testa insacca battendo un incolpevole Maignan.

20:45

Como-Milan in diretta, inizia la partita

Ci siamo, prende il via il recupero Como-Milan, che chiude ufficialmente la 16ª giornata di Serie A.

20:30

Come arriva il Como

Tre vittorie e un pareggio, con il Bologna sabato scorso, per il Como nelle ultime quattro partite. La squadra di Fabregas è al sesto posto in classifica e sta vivendo il miglior campionato della sua storia in Serie A.

20:15

Come arriva il Milan alla partita di oggi

Il Milan è la squadra con la miglior serie utile, ha perso solo la prima partita del campionato. Ma le ultime due le ha pareggiate contro Genoa e Fiorentina e in questo momento si trova a 6 punti dall'Inter, appaiata con il Napoli e con un solo punto di vantaggio su Juventus e Roma.

20:00

Como-Milan, le formazioni ufficiali

Le scelte di Fabregas e Allegri per Como-Milan:

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri

19:45

Dove vedere Como-Milan di Serie A in TV e streaming

La diretta TV di Como-Milan recupero della 16ª giornata di Serie A sarà possibile solo per gli abbonati di DAZN, che detiene i diritti in esclusiva dell'incontro in programma stasera allo Stadio Senigallia. Diretta TV e streaming solo su DAZN.

