Como-Inter 0-1 LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

La cronaca in diretta di Como-Inter, in programma oggi alle ore 20:45 allo stadio Sinigaglia e in TV live su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match dell'ultima giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

0

34' Guizzo di Nico Paz, Carlos Augusto lo ferma in modo irregolare: punizione dalla trequarti per il Como. 32' Fraseggio del Como, l'Inter si raccoglie nella propria metà campo. 29' Destro dalla distanza di Nico Paz, tiro fuori misura. 27' Colpo di testa debole di Douvikas, nessun problema per Sommer. 26' Caqueret cerca la giocata di tacco, Bisseck fa buona guardia. 23' Zalewski dal limite carica il mancino, il pallone sorvola la traversa. 21:11 GOL! Como-INTER 0-1! Rete di De Vrij. Calhanoglu scodella dalla bandierina, De Vrij di testa batte Reina. A cura di Michele Mazzeo 20' L'Inter si distende in avanti, Alex Valle devia in corner il cross di Darmian. 18' Strefezza converge e conclude verso la porta, pallone alto di molto. 16' Tentativo di Nico Paz, tiro deviato in corner da Calhanoglu. 14' Disimpegno rischioso dell'Inter, Sommer costretto a un rilancio frettoloso. 12' Ammonito CALHANOGLU per gioco scorretto su Perrone. 10' Imbucata di Nico Paz, De Vrij con mestiere ferma Douvikas. 8' Calcio da fermo battuto da Calhanoglu, Carlos Augusto parte da posizione irregolare. 6' Combinazione tra Correa e Bisseck, ma c'è fallo in attacco del tedesco. 4' OCCASIONE INTER! Cross di Dimarco, Darmian calcia al volo, Perrone salva sulla linea di porta. 3' Primo squillo del Como con Van der Brempt: tiro centrale, blocca Sommer. 20:50 Inizio primo tempo di COMO-INTER! Dirige la partita l'arbitro Massa. A cura di Michele Mazzeo 20:00 Le scelte di Inzaghi: Taremi punta centrale, Correa e Zalewski a supporto. Calhanoglu e Asllani in mediana, Darmian e Dimarco sulle fasce. In panchina Lautaro Martinez. Le scelte di Fabregas: in attacco c'è Douvikas, Paz e Strefezza ai suoi lati. Perrone davanti alla difesa, Vojvoda a Valle i terzini. In porta spazio a Reina. Panchina INTER: Josep Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Re Cecconi, Bastoni, Dumfries, Alexiou, Topalovic, Mkhitaryan, Frattesi, Barella, Arnautovic, Thuram, Lautaro Martinez. Panchina COMO: Vigorito, Butez, Kempf, Iovine, Dele Alli, Jack, Cutrone, Gabrielloni, Fadera, Ikoné, Engelhardt, Azon, Braunoder, Moreno. Formazione INTER (3-4-2-1): Sommer - Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto - Darmian, Calhanoglu, Asllani, Dimarco - Correa, Zalewski - Taremi. Formazione COMO (4-3-3): Reina - Vojvoda, Van der Brempt, Smolcic, Valle - Caqueret, Perrone, Da Cunha - Paz, Douvikas, Strefezza. Manca poco all'inizio di Como-Inter. Ultima gara di campionato, nerazzurri ancora in corsa per lo scudetto. 20:00 Benvenuti alla diretta della partita della 38^ giornata di Serie A, si affrontano Como e Inter.