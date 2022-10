Chi vince il Pallone d’Oro 2022, candidati e classifica in diretta: Benzema favorito, dove vedere la premiazione in TV

Chi vince il Pallone d'Oro 2022: le ultime news sulla classifica in diretta. Questa sera al Théâtre du Châtelet di Parigi la France Football assegnerà il premio calcistico più ambito dell'anno decretando il miglior calciatore e la migliore calciatrice dell'anno. La cerimonia di premiazione è in programma oggi, lunedì 17 settembre, alle ore 20:00 e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Canale 20 e in streaming su Mediaset Infinity. A presentare la cerimonia Sandy Heribert e Didier Drogba.

Benzema – in gol anche ieri nel Clasico contro il Barca – è il favorito tra i candidati finalisti: l'attaccante del Real Madrid è reduce da una stagione perfetta tra Liga e Champions mettendo a segno 42 reti, molte delle quali decisive. In corsa anche Lewandoski e Salah. Non ci sarà Leo Messi, vincitore dell'edizione 2021. Tra i candidati 3 giocatori della Serie A – Leao, Vlahovic e Maignan – ma nessun calciatore italiano. Per il Pallone d'oro femminile, la favorita è Alexia Putellas, già vincitrice del premio l'anno scorso.

Questa sera, oltre al Ballon d'Or maschile e femminile, si assegneranno anche il Trofeo Kepa al miglior giocatore U-21 e il trofeo Yachine al miglior portiere.

Cambiano le regole per l'assegnazione del premio che quest'anno tiene in considerazione la stagione calcistica e non l'anno solare.

