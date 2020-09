La Roma continua a sondare il terreno per un altro difensore. Dopo il colpo Kumbulla, i giallorossi stanno provando a chiudere per un altro centrale della retroguardia e non si perde di vista Kumbulla. I giallorossi per Smalling sono arrivati ad offrire 17/18 milioni ma il Manchester United ancora non si muove dalla richiesta di 20. Fonseca lo chiede a gran voce e allora ecco che se non dovesse arrivare il centrale inglese, la Roma potrebbe tenere aperte altre piste, come quelle che portano ai nomi di Marcao del Galatasaray e Vida del Besiktas.

Per il primo, sono stati offerti 13 milioni più bonus, la richiesta del Galatasaray è di 15 milioni di euro. Mentre per il secondo la società giallorossa ha offerto un contratto triennale. Capitolo Milik: nelle ore precedenti alla sfida contro il Verona, si era parlato di un intoppo importante nella trattativa fra Napoli e Roma per alcuni dettagli da limare con il club partenopeo. Ma in realtà la panchina di Dzeko al ‘Bentegodi' conferma come il bosniaco sia ormai diretto verso la Juventus. Ci sono infatti già accordi totali tra i calciatori e i futuri club di appartenenza. Le parti sono adesso al lavoro per completare tutto entro lunedì ed ufficializzare l'arrivo di Milik a Roma e Dzeko alla Juventus.