Cengiz Under lascia la Roma per iniziare una nuova avventura al Leicester. È arrivato l'annuncio ufficiale dei due club che nelle scorse ore avevano chiuso l'operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto. Gli inglesi per presentare il nuovo colpo di mercato hanno giocato con le parole presentandolo come "Undertaken" e facendo dunque riferimento al popolare wrestler americano

Cengiz Under al Leicester è ufficiale, le cifre dell'operazione con la Roma

Cengiz Under è un nuovo giocatore del Leicester. Il club inglese attraverso una nota ha ufficializzato l'acquisto dell'esterno offensivo dalla Roma. Prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro per le "volpi" d'Inghilterra che si sono assicurati un calciatore reduce da tre annate in terra capitolina, rovinate da qualche infortunio di troppo. Nelle scorse settimane il calciatore turco era stato accostato anche al Napoli, in un ipotetico scambio con Milik, anche se tutto si è concluso con un nulla di fatto. Ora la cessione al Leicester che permetterà ai capitolini dunque di piazzare una plusvalenza, considerando che il giocatore era stato acquistato dal Basaksehir per circa 14 milioni.

Cengiz Under diventa The Undertaken nell'annuncio ufficiale

Il Leicester ha presentato Cengiz Under sui suoi canali social giocando con le parole. Ecco allora che Under-taken (ovvero "Cengiz Under preso") è diventato un riferimento a The Undertaker, popolare wrestler americano. Non sono mancati così i riferimenti al celebre lottatore, con i tifosi che si sono dimostrati molto divertiti. Dal canto suo Under si è detto subito entusiasta della sua nuova avventura oltremanica: "Non vedo l'ora di andare a Leicester e iniziare ad allenarmi. Ho sempre desiderato giocare in Inghilterra e questa è una grande opportunità per giocare in Premier League". La Roma dal canto suo ha salutato il turco con un video in cui sono state ripercorse le tappe della sua avventura nella Capitale.