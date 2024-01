Calciomercato, news di oggi: Inter-Taremi si chiude dopo la Coppa d’Asia. De Rossi punta Baldanzi per la sua Roma

Daniele De Rossi sta cercando di convincere il club di regalargli un giocatore in più in vista dell'ultima parte di stagione: si tratta di Baldanzi dell'Empoli, trequartista le cui caratteristiche mancano nella rosa giallorossa. Mercato di movimento a Napoli, con visite e firma di Dondencker e la partenza (in prestito fino a fine anno) di Zerbin e Popovic. Entrambi sono finiti a Monza da Palladino. L'Inter ha incontrato l'agente di Taremi per il quale c'è l'intesa: subito dopo la Coppa d'Asia, potrebbe arrivare l'OK per l'accordo.