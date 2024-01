Cristian Totti lascia l’Italia: il figlio di Francesco si trasferisce nella Liga spagnola Il figlio 18enne di Francesco Totti, Cristian, ha lasciato il Frosinone per trasferirsi al Rayo Vallecano nella Liga spagnola: l’ex capitano della Roma lo ha seguito a Madrid e ha documentato tutto su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

406 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non poteva passare inosservata la presenza di Francesco Totti nella Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, del resto lo stesso ex capitano della Roma ha documentato il suo blitz a Madrid in alcune storie su Instagram, così come hanno fatto alcuni calciatori del club biancorosso – attualmente in 12sima posizione nella Liga spagnola – che si sono scattati foto col Pupone. Il club di Vallecas per ora resta in silenzio – anche se con Totti ha posato anche il presidente Raul Martin Presa – ma il motivo della trasferta iberica di Francesco è il passaggio del figlio 18enne Cristian nelle file del Rayo Vallecano.

Il selfie di Radamel Falcao con Francesco Totti

La speranza è quella di affermarsi in prima squadra, ma secondo quanto riferisce El Desmarque Cristian Totti – che già si è allenato con i nuovi compagni – militerà intanto nella Juvenil A del Rayo, ovvero l'Under 19.

La firma di Cristian Totti col Rayo Vallecano, pubblicato su Instagram da papà Francesco

Totti Jr, che ha compiuto 18 anni lo scorso 6 novembre, è un attaccante cresciuto nelle giovanili della Roma, lasciate la scorsa estate per cercare di trovare più spazio nel Frosinone. Con la formazione Primavera ciociara tuttavia le cose non sono andate come sperato, in un'annata peraltro disastrosa per la squadra, ultimissima nel campionato Primavera 1 con appena 6 punti ottenuti nelle prime 18 partite (una sola vittoria, 3 pareggi e ben 14 sconfitte).

Cristian fotografato durante il suo primo allenamento col Rayo dall'ex capitano della Roma

Cristian in questi mesi di permanenza nella Primavera del Frosinone ha giocato pochissimo, appena 14 minuti in campionato, distribuiti in tre presenze, e 10 minuti nella Coppa di categoria, trovando peraltro il gol in quest'ultima occasione, dopo essere entrato nel finale del match vinto 6-0 sul Crotone lo scorso 27 settembre.

Cristian Totti è nato il 6 novembre 2005: è il primo dei tre figli di Francesco e Ilary

Da lì è stata una sfilza di panchine e mancate convocazioni, fino alla decisione di svincolarsi dal club ciociaro per trasferirsi in Spagna, dove studierà e giocherà fino a giugno. Quello che accadrà dopo al figlio primogenito di Totti è tutto da scrivere.