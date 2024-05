video suggerito

Giro d’Italia 2024, la tappa di oggi San Francesco al Campo – Oropa: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV 2a tappa del Giro d’Italia 2024, ancora in Piemonte, con partenza da San Francesco al Campo e arrivo in quota al Santuario di Oropa. Frazione da 161 chilometri con traguardo impegnativo per una ascesa di 11 km con una media del 6%. Diretta TV in chiaro sempre su Rai Sport HD e su Rai 2. In streaming visibile a tutti su RaiPlay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Oggi 5 maggio 2024 è di scena la seconda tappa del Giro d'Italia 2024. Dopo l'arrivo a sorpresa di Torino, con Narvaez che ha preso la prima maglia rosa malgrado un Pogacar già scatenato, si parte da San Francesco al Campo per chiudere la frazione sulla mitica salita al Santuario d'Oropa: 161 chilometri con alcune ascese che movimenteranno subito la 107a edizione in rosa. Diretta TV e streaming in chiaro e per tutti sulle reti Rai e su RaiPlay.

90 chilometri per scaldare le gambe, altri 70 per iniziare a fare sul serio. Questa è la 2a tappa del Giro 2024 che avrà un finale tutto da godere e che metterà alla prova scalatori e uomini anche di classifica che non vorranno avere spiacevoli sorprese. Si arriva infatti ad Oropa, un traguardo "serio", partendo da Biella e arrivando ai 1.140 metri del Santuario.

Numero tappa: 2 – San Francesco al Campo–Santuario di Oropa

Orario di partenza: 12:55

Orario di arrivo: 17:15

Percorso tappa: arrivo in salita

Lunghezza/Dislivello: 161 km, 2.300 metri

Diretta TV: Rai Sport HD, Rai 2, Eurosport

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+

La 2ª tappa del Giro d’Italia: percorso e altimetria della San Francesco al Campo–Santuario di Oropa

Un finale che metterà a dura prova anche gli uomini di classifica tastando le gambe loro e della loro squadra. Ci potrebbe essere uno strappo da Biella in poi sull'ascesa che porta al traguardo posto al Santuario di Oropa. 11 chilometri non impossibili ma impegnativi che arrivano dopo 150 km sulle gambe di cui tre quarti in pianura. Due GPM di terza categoria (Oasi Zegna e Nelva) nella seconda parte di tracciato e poi la salita ad Opora: media del 6.2% con punte del 13%.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Si parte dal chilometro zero alle 12:55 con l'arrivo che è previsto ad Oropa attorno alle 17:15. Si resta sempre in Piemonte attraversando le province di Torino, Vercelli e Biella. Tre GPM e due traguardi volanti: il primo a Valdengo a metà tappa, il secondo nel finale, a Biella prima di salire per Oropa.

I favoriti per la vittoria nella tappa di oggi

Ci potrebbe essere spazio per qualche outsider che può aspirare a una buona classifica. L'intenzione principe sarà prendersi del vantaggio in vista delle tappe più dure, magari sorprendendo il gruppo con una fuga da lontano. Difficile pensare che i favoriti, come Laporte, Thomas o Pogacar escano allo scoperto, più semplice pensare che le rispettive squadre avranno molto da lavorare e si confronteranno tra loro.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

Tutte le tappe della Corsa Rosa verranno trasmesse in TV, in chiaro, sui canali Rai (Rai Sport HD e Rai Due) e in abbonamento a pagamento per gli utenti di Eurosport. Sarà inoltre visibile in streaming gratuito su RaiPlay e in abbonamento su Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.