Le ultime notizie in tempo reale sulle possibili trattative del Napoli accendono i riflettori di calciomercato sul classico ‘diamante grezzo' che può diventare una stella. Si chiama José Juan Macias, ha 21 anni ed è di nazionalità messicana come il "Chucky" Lozano. Attaccante classe 1999, gioca nel Club Deportivo Guadalajara, e in America s'è già guadagnato l'appellativo di ‘nuovo Kun Aguero'. È lui il talento segnato sul taccuino del Napoli. Il motivo dell'accostamento al bomber argentino? Per le caratteristiche fisiche, per il modo di stare in campo e più ancora per il fiuto del gol mostrato in area di rigore. Agile, alto 178 cm, di ruolo è una prima punta. Quanto alle altre operazioni, la strategia è nota: cedere per abbassare il monte ingaggi. Malcuit sembra diretto verso la Fiorentina, Milik si trova ancora in stand-by. Solo dopo un paio di cessioni si può optare per un affare importante come Emerson Palmieri. Zaccagni, invece, sembra un'operazione per giugno.