Il Napoli sembra aver ormai chiuso il suo mercato con il botto Bakayoko. L'ex Milan, seguitissimo fino a poche settimane fa dai rossoneri con la ferma convinzione che potesse approdare nuovamente a Milano, è invece ormai da considerare a tutti gli effetti un giocatore del Napoli. Tutto fatto per l'acquisto del giocatore che andrà ad impreziosire il centrocampo di Gattuso. Mancano di fatto solo le visite mediche di rito e la firma sul contratto per sancire definitivamente il passaggio al club partenopeo. Ora gli azzurri dovranno cedere. Con Younes all'Eintracht di Francoforte, resta ancora da capire cose se ne farà il Napoli di Milik.

L'attaccante polacco, che non rientra da tempo nei piani tecnici di Gattuso e in quelli societari, sarebbe stato vicinissimo alla Fiorentina ma la trattativa ancora non riesce a sbloccarsi per via della mancata conclusione dell'affare Chiesa alla Juventus. Una volta chiuso quello, Commisso potrò investire su Milik i soldi guadagnati per una proposta che si aggira intorno ai 5 milioni per il prestito e l'obbligo di riscatto a 20/25. Ma il giocatore non è comunque convinto della destinazione. In uscita anche Malcuit che è stato chiesto dal Parma che a breve perderà Darmian diretto all'Inter. Per Ciciretti invece richieste da Spal e Chievo.