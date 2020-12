Calciomercato Milan, Jovic in prestito: occasione dal Real Madrid

Le ultimissime news di mercato del Milan di oggi 29 dicembre: tutte le trattative con acquisti e cessioni, e gli aggiornamenti sui nuovi giocatori della rosa. Luka Jovic è il giocatore che solletica maggiormente i tifosi: potrebbe arrivare in prestito dal Real Madrid per l’attacco. In difesa, Conti in uscita.