Il nome novo per la corsia di sinistra è quello di Achraf Lazaar. Il terzino del Newcastle ha un contratto in scadenza nel giugno 2021 e per questo motivo il marocchino, ex Palermo, potrebbe interessare al club rossonero, visto che il classe 1992 avrebbe deciso di rescindere il contratto con il club inglese. In lista ci sono anche Matias Vina del Palmeiras, Iago dell’Augsburg, Nuno Mendes dello Sporting Lisbona.

Non appena chiuderà la sessione invernale i dirigenti del Milan dovranno dedicarsi totalmente ai rinnovi di Hakan Calhanoglu e Gigio Donnarumma, i cui contratti scadranno il prossimo 30 giugno. Gli ultimi incontri con l'agente del turco sembrano aver avvicinato le parti mentre per quanto riguarda il prolungamento del giovane portiere si dovrà ancora lavorare sulla maxi richiesta di Raiola e sulla famosa clausola rescissoria che l’agente di Gigio vorrebbe che inserire nel nuovo contratto. Sistemate queste due questioni si dovrà pensare anche i rinnovi di Kessie e Calabria, che andranno in scadenza nel 2022.