Nel mercato invernale del Milan la priorità si chiama "difensore" e il nome più è quello di Mohamed Simakan dello Strasburgo: il guineano è stato individuato come possibile rinforzo per la difesa e con il giocatore ci sarebbe già un accordo di massima su durata del contratto e stipendio. Sempre per quanto riguarda la retroguardia, nelle scorse ore è stato fatto il nome del difensore colombiano del Tottenham Davinson Sanchez, ma non sarebbe un profilo gradito al club rossonero.

Diavolo a lavoro anche in attacco, dove filtra interesse per Odsonne Edouard, attaccante classe 1998 del Celtic. Il giocane francese è andato in gol contro il Milan in Europa League nel girone e le sue qualità del giocatore non sono passate inosservate dalle parti di via Aldo Rossi.

Si era parlato anche di un interesse dei rossoneri per Papu Gomez, che sembra sempre più lontano dall'Atalanta, ma Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN rispondendo in maniera chiara: “È dell’Atalanta e noi siamo coperti in quel ruolo. In quella zona del campo non abbiamo necessità di nuovi innesti. non servono acquisti lì. Da quello che sò per il giocatore è un momento delicato e l’Atalanta non lo considera in vendita o sul mercato. Sarebbe brutto parlare ora di un giocatore così, poi questa è la scelta della società di Percassi".