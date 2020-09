Risolta la questione dell'attaccante – bocciati Suarez, Dzeko, Milik e Giroud – con l'acquisto di Alvaro Morata. La Juventus vuole completare il reparto offensivo. Non è così scontato che arrivi un altro attaccante, si parla sempre di Kean. Perché i bianconeri starebbero cercando di acquistare Federico Chiesa, vecchio pallino dei campioni d'Italia che lo stanno seguendo da tempo. La Fiorentina non vuole cedere il centrocampista, che però non ha rinnovato il contratto con i viola e quindi a questo punto potrebbe anche essere ceduto. La Juventus proverà a rinforzarsi anche sugli esterni, Pellegrini è passato al Genoa ma rimarrà De Sciglio. Resta nel radar della Juve l'italo-brasiliano Emerson Palmieri. Non è da escludere poi un ulteriore colpo in mediana, anche se Pirlo ha già cinque giocatori.