Il calciomercato di gennaio si aprirà ufficialmente soltanto il 4 gennaio, ma già da diversi giorni la Juventus è impegnata nell'attenta valutazione delle opportunità in attacco, nella ricerca di un'alternativa a Morata. Paratici e gli uomini dell'area-mercato ragionano quotidianamente sulle possibilità che si presentano: Pellè è l'ultimo nome proposto, una pista non ancora scartata dai bianconeri. L'ex centravanti dello Shandong Luneng è svincolato e attende l'offerta giusta per accasarsi a gennaio. Restano vive anche le strade che portano a Pavoletti e Llorente, anche se più fredde rispetto a qualche giorno fa.