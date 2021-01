Le ultime notizie in tempo reale sulle trattative di calciomercato della Juventus si concentrano sempre sulla ricerca di un attaccante che completi la rosa a disposizione di Pirlo. L'infortunio capitato a Morata ha alimentato la convinzione che, per lottare su più fronti, serve dell'altro. I nomi emersi in questi giorni (Giroud, che ha già detto di non volersi muovere dal Chelsea; Pellé; Llorente) hanno occupato la scena ma non distolto l'attenzione da quel che resta l'obiettivo numero dei bianconeri: prendere Milik del Napoli a gennaio, fare il possibile per evitare di arrivare a giugno quando sarà sì libero a costo zero (perché in scadenza di contratto) ma con una concorrenza maggiore. Il Napoli continua a chiedere 15 milioni per il calciatore. L'altro nome che avanza è quello di Fabio Quagliarella (38 anni): il fatto che Ranieri, in occasione della sfida contro l'Inter lo abbia tenuto in panchina per tutto il match, è sembrato un segnale chiaro in tal senso. La punta di Castellammare di Stabia è stimata da Pirlo ma il nodo è il contratto: vorrebbe un accordo di un anno e mezzo e non per 6 mesi.