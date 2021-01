Quella di oggi è una giornata decisiva in casa Juventus per il discorso relativo a Scamacca. Andrà in scena infatti un incontro con il Sassuolo, con i bianconeri che sperano di convincere i neroverdi per il bomber inserendo magari nell'operazione anche delle giovani contropartite. Paratici a tal proposito prima di Juve-SPAL ha aperto a possibili opportunità di mercato da sfruttare negli ultimi giorni. Complicato invece il discorso relativo a Dzeko, che ha rotto con Fonseca e la Roma. La Juventus pensa anche alla sessione di trattative estive e a tal proposito ha messo nel mirino Tolisso del Bayern e Pau Torres del Villarreal per la difesa. Ritorno di fiamma anche per il talento francese del Lione Aouar che ha gli stessi agenti di Aké, arrivato a Torino nelle scorse ore.