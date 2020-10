La Juventus continua nella sua corsa contro il tempo per l’acquisto di Federico Chiesa. La Fiorentina ha dato l’ok ad una cessione del giovane esterno per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, con una formula che prevede il prestito con l’obbligo di riscatto da parte dei bianconeri. La Juve, prima di affrontare una spesa di tale portata, deve liberarsi di più di un esubero per fare cassa e alleggerire il monte ingaggi: Douglas Costa è il primo della lista, seguono De Sciglio e Rugani. (quest’ultimo molto vicino al Rennes in prestito).

Tutte operazioni complicate, situazioni dalla soluzione non immediata. Per cui resta complicata la rincorsa a Chiesa, con il quale non ci sono problemi sul piano dell’accordo personale. La Juve spera possa essere una giornata di notizie importanti sul fronte del mercato in uscita.