"Domani non so nemmeno se sarò vivo, figuriamoci". Rocco Commisso scherza in diretta tv quando gli si chiede di possibili sviluppi di calciomercato per Federico Chiesa nel corso dell'ultima settimana del mercato estivo, con il suo solito fare travolgente. Scherza, ma fino a un certo punto, perché sul futuro della stella di casa Fiorentina aggiunge qualche altra battuta, che non contribuisce affatto a sciogliere i dubbi su una possibile partenza. Anzi, semmai finisce per aumentarli.

"Se Chiesa resta? Vedremo, nell'ultima settimana di mercato tutto è possibile. Oggi è della Fiorentina come tutti, ma domani non so nemmeno se sarò vivo, figuriamoci. Il mercato non è ancora finito, vedremo".

Chiesa alla Juventus: ultimissime news

Federico Chiesa negli ultimi giorni è diventato il sogno neanche tanto celato della Juventus per completare la propria rosa con un innesto di assoluto livelli. Operazione molto complicata ma ad oggi non scartata priori da nessuno degli attori coinvolti. La Juve è convinta di avere il gradimento del giocatore e la Fiorentina, in questo momento, di fronte ad un'offerta importante – anche più bassa rispetto alle richieste di un anno fa – è pronta a sedersi a trattare. Per la Juve, però, la priorità resta alleggerire il bilancio. Lo si farà con un'altra rescissione, quella di Khedira, che libererà ulteriore margine in un monte ingaggi che aveva raggiunto costi quasi insostenibili. Ma servirà anche monetizzare con una cessione remunerativa, come quella che potrebbe vedere sacrificato Douglas Costa. Soltanto dopo almeno un paio di mosse in uscita si potrà tentare il difficile assalto a Federico Chiesa. Bussando alla porta di casa Commisso, che questa sera ha dato l'impressione di essere meno reticente di qualche tempo fa a discutere dell'argomento.