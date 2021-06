Depay resta un obiettivo interessante per Max Allegri che ha chiesto al club di provare fino alla fine, per capire se vi sia una strada percorribile per prelevare l'olandese: in scadenza con il Lione, per il giocatore ci sono molti dossi da superare, perché la concorrenza è altissima. Principale ostacolo, il Barcellona che avrebbe già contattato l'entourage e proposto un primo cenno d'intesa.

Le cifre in gioco? I bianconeri avrebbero offerto circa 8 milioni di euro all'anno, ben tre milioni in più rispetto ai blaugrana che avevano offerto un triennale da circa 5 milioni di euro a stagione.