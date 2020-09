Il mercato in entrata dei nerazzurri sembra chiuso, anche se verranno effettuati ancora dei tentativ con il Parma per Gervinho e Darmian. Marotta e Ausilio in questi ultimi giorni devono sfoltire la rosa. Sono a un passo dall'addio un paio di giocatori ed è sempre sul mercato Brozovic, che è stato messo sul mercato. In uscita ci sono Dalbert, rientrato dal prestito alla Fiorentina, e che verrà ceduto forse all'Atalanta, e soprattutto il Ninja Nainggolan che è in predicato di passare al Cagliari. L'accordo tra le due società è vicino, ma non è stato ancora trovato in modo definitivo. Per il calciatore belga sarebbe la terza esperienza con la maglia dei rossoblu. Nainggolan comunque è stato schierato da Conte nella prima di campionato contro la Fiorentina. Lautaro Martinez pronto al rinnovo del contratto, con inserimento di una clausola altissima.