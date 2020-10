Fase intensa per il calciomercato dell’Inter. In casa nerazzurra è il giorno di Matteo Darmian: l’esterno del Parma arriverà in seguito ad un accordo verbale stipulato nella passata stagione. Per lui previste nelle prossime ore visite mediche e firma sul contratto.

L’Inter poi si vedrà con il Cagliari per definire gli ultimi dettagli della cessione di Nainggolan: il centrocampista belga ha già l’accordo con il club sardo e tornerà in Sardegna a titolo definitivo per circa 12 milioni. La sua partenza servirà per liberare il posto a Marcos Alonso del Chelsea, giocatore individuato dalla dirigenza nerazzurra per realizzare un ultimo colpo di mercato.