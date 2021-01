Le ultime notizie sul calciomercato dell'Inter che giungono in tempo reale non riservano particolari novità. Le parole dell'ad, Marotta, confermate anche dal tecnico, Conte, ribadiscono che nella sessione invernale di gennaio non soon previsti né possibili investimenti. Ecco perché tutta l'attenzione sulle trattative si concentra essenzialmente verso il futuro. Se qualcosa avverrà adesso sarà solo nella lista delle cessioni: quella di Eriksen resta la più probabile ma al momento non sono arrivate offerte concrete per il centrocampista danese. C'è uno spiraglio col Tottenham ma il calciatore dovrebbe essere disposto a calare l'ingaggio.

Nonostante tutto, qualcosa si muove. Sono due i nomi caldi per il ruolo di portiere del futuro, l'estremo difensore che prenderà il posto di Handanovic: in cima alla lista delle prefenze c'è Juan Musso, numero argentino dell'Udinese. Il profilo che stuzzica è anche Pierluigi Gollini, portiere della Nazionale e protagonista a lungo con l'Atalanta in queste stagioni.