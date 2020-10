Antonio Conte vuole rinforzi sulle corsie laterali e dopo Matteo Darmian prende sempre più corpo l'ipotesi Marcos Alonso. Il calciatore spagnolo ex Fiorentina avrebbe litigato con il tecnico del Chelsea Frank Lampard e sarebbe ai margini della rosa, visto che non è stato convocato per la successiva partita di coppa contro il Tottenham e non rientra più nei piani dei Blues. Per l’esterno del Parma, invece, l’accordo è già stato trovato da mesi e la trattativa con i crociati è ai dettagli: il giocatore ex Toro e Manchester United potrebbe sbarcare in nerazzurro nella giornata di giovedì, anche se il club emiliano vorrebbe trattenerlo per il prossimo incontro con il Verona prima di lasciarlo andare.

In uscita si parla sempre molto di Radja Nainggolan al Cagliari e nonostante in serata il presidente dei sardi Giulini abbia frenato sull’accordo a Skysport Di Marzio ha sottolineato che da domani ogni giorno è quello buono per il trasferimento del giocatore belga in Sardegna. Andrea Ranocchia dovrebbe restare a Milano e per Milan Skriniar non è arrivata nessuna nuova offerta rispetto alla prima del Tottenham: Ausilio ha confermato la sua permanenza in nerazzurro.