Calciomercato, news di oggi in diretta: offerta faraonica dell’Al-Ahli per Osimhen, Lukaku-Juve sempre più vicini

Le ultime notizie di calciomercato oggi 3 agosto 2023 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Lazio, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Mercato Juve. L'affare Lukaku potrebbe essere chiuso a inizio settimana: il Chelsea è disposto a spingersi a 40 milioni di euro più il cartellino del belga per arrivare a Vlahovic che lascerebbe quindi la Juve a titolo definitivo. Cambia lo scenario per McKennie, destinato alla permanenza.

Calciomercato Inter. L'Inter sta mettendo insieme tutti i pezzi mancanti: per la porta è in dirittura l'arrivo di Sommer dal Bayern Monaco, mentre per l'attacco i nerazzurri hanno deciso di puntare tutto su Balogun. Tutto fatto invece per Samardzic.

Calciomercato Napoli. L'Arabia Saudita tampina gli azzurri: l'Al-Ahli ha presentato un'offerta formale per Zielinski e sarebbero stati messi sul piatto anche 175 milioni di ingaggio per Victor Osimhen, una cifra monstre per strapparlo subito agli azzurri.

Calciomercato Roma. Matic potrebbe lasciare la capitale dopo appena un anno: su di lui c'è forte il Rennes. Anche Ibanez è pronto a chiudere le valige e trasferirsi all'Al-Ahli per circa 30 milioni di euro.

Milan news. de Ketelaere è vicino alla cessione all'Atalanta, mentre sul fronte degli acquisti i rossoneri hanno sondato il terreno con il Basilea per Calafiori in prestito.

Mercato Lazio. Dopo Kamada anche Isaksen è arrivato in città per unirsi alla squadra di Sarri. I biancocelesti hanno anche trovato l'accordo con il Torino per Ricci, uno dei pupilli dell'allenatore.

Il tabellone di calciomercato di Serie A aggiornato.

